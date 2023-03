Imagem: Polícia Civil





Na última quarta-feira (8), a proprietária de um supermercado atacarejo foi presa em Extremoz, região metropolitana de Natal, após a Polícia Civil encontrar parte de uma carga de fraldas descartáveis desviada de uma empresa em Monte Alegre em dezembro do ano passado no estabelecimento dela.





A polícia identificou que os produtos eram vendidos a preços abaixo do mercado e pertenciam ao mesmo lote da carga desviada.





De acordo com o G1/RN, eles foram encontrados em grande quantidade no depósito do estabelecimento. A proprietária do supermercado, de 37 anos, alegou que não sabia quem havia comprado os produtos, pois há vários compradores em sua empresa.





Entretanto, por não apresentar nota fiscal, foi presa em flagrante por receptação qualificada e encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.