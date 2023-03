Durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional, uma equipe encontrou uma ossada humana próxima ao Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 9 de março.





De acordo com a Polícia Militar, os restos mortais estavam em uma área de mata onde o treinamento estava sendo realizado. Junto aos ossos, foi encontrada uma carteira e um celular.





A Polícia Civil recolheu a ossada e a levou para o Instituto Médico Legal (IML) de Brasília, onde peritos vão analisá-la para determinar há quanto tempo ela estava no local e tentar identificar a causa da morte da vítima.





A região onde a ossada foi encontrada fica em uma mata entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.