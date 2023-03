O político do PL, Wendel Lagartixa, que recebeu a maior votação da história para deputado estadual, teve sua inelegibilidade mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral por seis votos a um.





O Ministério Público Eleitoral alegou que Lagartixa foi condenado por um crime hediondo e, portanto, deveria ficar inelegível por oito anos após o término da pena. Embora o prazo ainda não tenha sido cumprido, o ministro Ricardo Lewandowski determinou a recontagem dos votos e concedeu o mandato a Ubaldo Fernandes (PSDB).





O pedido de agravo de Lagartixa foi julgado novamente, e o ministro Carlos Horbarch divergiu, votando pelo deferimento do registro de candidato de Lagartixa. Na sessão desta quinta-feira (23), o ministro Raul Araújo pediu vistas do processo e concordou com o entendimento de Lewandowski.