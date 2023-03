A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Caicó foi acionada no sábado (18), logo após o desaparecimento de Everton Patrício Dantas, mas, devido à escuridão na área, a busca foi retomada neste domingo pela manhã.





De acordo com informações do condutor da ambulância do município, Pedro Guilherme dos Santos, o jovem estava acompanhado de dois primos tomando banho na sangria do reservatório. "Os três pularam da parede do açude, dois voltaram, mas ele não conseguiu, infelizmente”, contou.





No momento do incidente, além dos três jovens, mais moradores da cidade aproveitavam a sangria do reservatório que fica a aproximadamente 5 km do Centro.





As equipes da Polícia Civil e Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) recolheram o corpo para dar encaminhamento aos procedimentos legais no município de Caicó.