O Shopping Cidade Verde montou uma programação especial para celebrar a Páscoa. Neste domingo (2), a criançada vai poder aproveitar muita música, recreação, caça aos ovos e concurso de karaokê. O evento gratuito será realizado em parceria com a Tocata Escola de Música e vai contar com a presença especial do Coelhinho da Páscoa.





A programação começa às 16h30, no hall central do shopping, com apresentação dos alunos e colaboradores da Tocata Escola de Música. A criançada ainda vai poder curtir pinturas temáticas, dançar e brincar com o Coelhinho da Páscoa e os recreadores.





Além disso, as 10 primeiras crianças inscritas vão participar de um concurso de karaokê, com premiação para os três primeiros colocados. Em seguida, acontecerá uma caça aos ovos e sessão de fotos.





"A Páscoa é uma data sempre presente no calendário de eventos do shopping e, neste ano, queremos trazer toda a família para comemorar com a gente em um fim de tarde especial", destaca Larissa Marinho, sócia-diretora do Shopping Cidade Verde. "Com o tema 'Renovando sentimentos, colorindo momentos', nosso evento quer trazer o real sentido da data, que é a união e celebração da vida", destaca.





Localizado em uma das áreas que mais cresce no estado, o Shopping Cidade Verde completou, em 2022, cinco anos em plena expansão. O espaço conta com a segurança de uma ampla área coberta com ventilação natural, oferece espaço kids, entretenimento para pets, restaurantes, cafés e quiosques, vigilância privada e estacionamento gratuito.





Serviço:

Páscoa do Shopping Cidade Verde

02/03/2023, a partir das 16h30