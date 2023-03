Condutora não tinha habilitação, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Caso aconteceu nesta terça-feira (7) no Oeste potiguar.





Foto: Cedida





Uma mulher ficou ferida após colidir o carro com carretas na BR-304, em Mossoró , no Oeste potiguar. O acidente aconteceu na tarde desta terça-feira (7) e deixou o veículo destruído.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a mulher tem 40 anos, é natural do Rio de Janeiro e trafegava no sentido Mossoró - Tibau, em um carro tipo Gol, quando colidiu com um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem. O acidente aconteceu por volta das 15h10.





Ainda de acordo com a PRF, a mulher estava sozinha e retornava para casa no bairro Nova Mossoró. A corporação informou que o acidente foi causado por uma tentativa de ultrapassagem que ela tentou fazer pelo acostamento.





"Ao sair da pista dupla e ingressar pela pista simples ( onde tem um afunilamento), a condutora do Gol tomou o acostamento e, ao tentar retornar na frente do caminhão que transportava um contêiner, acabou colidindo o veículo e girando na pista. No sentido contrário, vinha um caminhão que transportava produto perigoso. Com isso, o carro da mulher ficou prensado entre os dois veículos" explicou o PRF Lucas Façanha.





De acordo com a PRF, a motorista do carro ficou presa nas ferragens e foi retirada do local pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional Tarcísio Maia.





Ainda de acordo com a PRF, a motorista será autuada porque não tem habilitação.