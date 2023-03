Na manhã de ontem, quarta-feira (22), Eudimar João de Figueiredo, ex-vereador de 63 anos da cidade de Alexandria, localizada no interior do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros em um sítio na própria cidade.





O crime ocorreu na entrada do Sítio Várzea do Carnaúba, próximo à divisa com a cidade de Antônio Martins, em uma estrada de barro.





Eudimar Figueiredo estava dentro do carro quando foi atingido pelos disparos.





Ele já havia sido presidente da Câmara de Vereadores de Alexandria e a Casa Legislativa emitiu uma nota de pesar pela sua morte, decretando luto oficial de três dias.





De acordo com o A polícia militar suspeita que o motivo do crime tenha sido acerto de contas e descartou a relação com os ataques que ocorrem no RN. Um suspeito foi detido e levado para a delegacia para ser interrogado.