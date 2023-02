Homem foi descoberto ao procurar o órgão, nesta quinta-feira (23), para tirar segunda via de documento. Suspeito vai responder a inquérito policial.









Documentos de identidade produzidos pelo Itep — Foto: Itep/Divulgação





Um homem foi levado à delegacia, nessa quinta-feira (23), após o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) descobrir que ele tinha quase 30 identidades falsas.





A constatação ocorreu graças ao sistema de identificação do Itep, que atualmente ocorre através da biometria, que analisa as impressões digitais do cidadão.





"Quando há coincidência das minúcias das digitais com dados biográficos diferentes, os setores de Auditoria e de Apoio à Investigação do Instituto de Identificação do Itep/RN entram em ação para confirmar a tentativa de fraude", informou o órgão.





Nessa quinta (23), o homem teria ido ao Itep, no bairro da Ribeira, na Zona Leste, para fazer a segunda via do seu documento original, produzido na década de 1990. Porém, os técnicos constataram que além do original, ele tinha 29 identidades falsas.





Os servidores do Instituto acionaram a Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) da Polícia Civil, que foi ao local e conduziu o homem para prestar depoimento.





Na delegacia, o homem confessou as falsificações, mas não ficou preso. Segundo a Polícia Civil, os crimes ocorreram há mais de 20 anos e não havia flagrante. No entanto, o homem deverá responder a um inquérito policial.





G1/RN