Adestrador de cães é atacado por pitbull e defendido por outro animal da mesma raça no RN





Homem teve ferimentos nas pernas e braços, passou por cirurgia e segue internado em hospital de Mossoró.





Foto: Redes sociais





Um adestrador de cães foi atacado por um cachorro da raça pit bull na tarde de segunda-feira (13) em Assu , no Oeste potiguar.





O homem teve ferimentos profundos, mas foi socorrido e levado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró , onde passou por cirurgia e segue internado.





O caso aconteceu na própria casa do adestrador, no bairro São João, onde também funciona um canil.





Segundo o delegado de Polícia Civil, Valério Kurten, o homem tinha acabado de pegar o cachorro para adestramento, quando houve o ataque.





Ainda de acordo com o delegado, ele foi defendido por outro animal da mesma raça, que já criava há mais tempo.





O homem teve lacerações no braço e na perna. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram muito sangue derramado no local do ataque.





O estado de saúde do paciente não foi divulgado pelo hospital, nesta terça-feira (14).