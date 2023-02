Imagem: Cedida (instagram)





As irmãs gêmeas Glória e Vitória, mostram que possuem uma genialidade diferenciada. São iguais em quase tudo, mas o que surpreendeu é que as duas além de todas as aparências, pasmem, tiraram a mesma nota na redação do ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio.





As "gênios" conquistaram 940 na pontuação e surpreenderam o estado pela casualidade.

Elas, além de se emprenharem nos estudos em São Miguel/RN no Alto Oeste Potiguar, são conhecidas pela beleza, carisma e bondade.

Segundo informou a professora Rhayara Lira em seu perfil: "A dupla mantém uma rigorosa rotina de estudo, estão sempre juntas e compartilham o sonho de cursar medicina. 👩🏼‍⚕️👩🏼‍⚕️"

“Tirar 940 não é fácil, requer atenção, prática cotidiana e muito acompanhamento. Atribuímos nossa nota ao esforço e à dedicação que, com o cuidado certo, nos fizeram chegar mais longe” afirmam elas para a postagem da Professora.

Não só os familiares, mas nós do Notícias do RN estamos na torcida por elas.