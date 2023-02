Após a polêmica envolvendo os gastos com o show de Wesley Safadão, o cantor se apresenta na abertura do carnaval de Parnamirim neste domingo (12).





Alguns leitores se pronunciaram não só no Notícias do RN mas em diversos meios comentando que ao invés dos shows caros a prefeitura investisse em outras áreas mais carentes como saúde e educação.





O evento com o cantor acontece a partir das 17h na Arena Show Parnamirim, em Pirangi.





O cantor Wesley Safadão vai abrir o Carnaval de Parnamirim, na Grande Natal , neste domingo (12). A apresentação gratuita ao público acontece na Praia de Pirangi do Norte.





Segundo a prefeitura, o evento vai acontecer em uma arena fechada, a Arena Show Parnamirim, no mesmo espaço em que ocorreu a Ilha Ecomax.





As apresentações musicais começam às 17h e a expectativa é de que Safadão suba no palco por volta das 20h. Os portões serão abertos às 15h.





De acordo com o secretário de Turismo do município, Jarbas Filho, será proibida a entrada com bebidas e alimentos, por motivo de segurança. No entanto, haverá serviço de venda dentro da arena, informou o G1/RN.