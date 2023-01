De acordo com a Polícia Militar (PM), a própria vítima conseguiu denunciar a situação. O marido dela foi localizado e preso em seguida.









Mulher foi resgatada pelos militares e relatava que era impedida até de realizar uma consulta médica — Foto: Heloise Hamada/g1





Uma mulher foi resgatada de cárcere privado em Mossoró , no Oeste do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (4). Ela relatou aos policiais que já foi ameaçada de morte e espancada pelo marido, que foi preso após diligências.





De acordo com a Polícia Militar, a própria vítima conseguiu denunciar a situação. No local, os militares encontraram a mulher trancada e precisaram arrombar a porta da residência, no bairro Soledade 1, para fazer o resgate.





Além disso, a vítima apresentava sintomas gripais e afirmou que era impedida de sair de casa pelo marido, inclusive para se consultar.





"Ela revelou que o marido só falava em matar ela e a espancava também. Ela disse que estava muito doente, tinha tido covid, pedia pra ir no médico, e ele falava que não aceitava ela sair de casa", afirmou o sargento Sabino, da Polícia Militar.





O marido da vítima fugiu antes dos militares chegarem, mas foi encontrado horas depois. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e encaminhado à Cadeia Pública de Mossoró.





G1/RN