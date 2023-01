Se você ler de vez em quando notícias de futebol ou biografias de jogadores famosos de futebol, o fato de que os melhores deles são chamados de "bodes" pode ser confuso para você. Se este apelido aparentemente insultuoso tem algo a ver com os escândalos públicos em que Ronaldo esteve envolvido, a teimosia de Messi durante jogos cruciais, ou os erros dos jogadores em jogos de hoje do brasileirao ? É claro que não. Mas vamos ao fundo da questão.





A palavra "bode" é uma tradução literal da abreviação inglesa G.O.A.T., que não significa um mamífero chifre, mas é uma abreviação em inglês da expressão “greatest of all time”. Em português pode ser traduzida como "o maior da história". Mas para ser justo, no início do século 20, no Foggy Albion a palavra "goat" ou "bode" também era usada para se referir aos esportistas que eram culpados pelas derrotas de toda a equipe. Concordo, e de hoje, olhando os jogos do brasileirão, muitos de nós recorremos a tal giro de frase em nosso discurso. Isto não é surpreendente, porque o futebol geralmente desperta uma tempestade de emoções.

Os "bodes" perfeitos

O faturamento da G.O.A.T. foi usado originalmente no boxe em 1992, a empresa "G.O.A.T. Inc.", de propriedade da esposa da lenda do boxe Muhammad Ali. Em seguida, a sigla foi escolhida pelos rappers, e no início dos anos 2000 começou a ser usada na cobertura dos jogos da NBA. Foi nessa época que perdeu completamente sua conotação negativa, e em 2018 foi até listada em um dos maiores dicionários de inglês moderno pela Merriam-Webster.





No século XXI, em relatórios de jogos, durante o anúncio do resultado de futebol , e nas entrevistas com os atletas, o termo G.O.A.T. também começou a ser usado para os jogadores de futebol. Este glorioso título de torcedores e especialistas foi dado aos atletas que permaneceram e continuarão famosos mesmo após o término de suas carreiras:

Lionel Messi;

Cristiano Ronaldo;

Diego Maradonna;

Ronaldinho;

Gerd Müller;

Michel Platini;

Zinadin Zidane e outros.

Concordam, cada um desses jogadores pode ser considerado "o maior" por uma razão ou outra.





Voltando às personalidades de Messi e Ronaldo, vale a pena mencionar a acesa controvérsia na imprensa em 2022, quando, analisando resultado de jogos recentes de futebol, os especialistas tentaram descobrir qual das duas estrelas era a maior "bode". Em resumo, se alguém pensa em chamar você de idiota, não desespere! É bem possível que essa pessoa quisesse lhe fazer um elogio!