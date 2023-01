De acordo com CPRE, motorista não tem habilitação. Ele sofrerá sanções administrativas e criminais.





Um homem de 44 anos foi preso nesta terça-feira (10) após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool em Natal. Esta foi a terceira vez, em seis meses, em que a polícia autuou o motorista por embriaguez ao volante.





A prisão ocorreu durante blitz da Operação Lei Seca, do Comando de Policiamento Rodoviário Estadual (CPRE). O condutor realizou teste do bafômetro e apresentou índice de 0.39 miligramas de álcool por litro de ar expelido, suficiente para que a prisão fosse feita.





De acordo com o G1/RN ele deverá pagar multa (R$ 2,9 mil) e responderá por crime previsto no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), com pena de detenção entre seis meses e três anos (cabendo fiança). Ele também pagará sanção por não ter habilitação e mesmo assim ter dirigido (R$ 880).





Nas outras duas ocasiões, ele tinha se negado a realizar o teste do bafômetro e sofreu sanções administrativas, como multas vinculadas ao seu CPF.





Ainda segundo os militares, o automóvel que era conduzido por ele foi removido ao depósito do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran/RN), pois estava com a documentação atrasada.





Além dele, outras quatro pessoas foram presas por embriaguez ao volante. As blitzen foram montadas nos bairros de Dix-Sept Rosado, na Zona Oeste, e no Igapó, na Zona Norte de Natal.