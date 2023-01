Paradas de ônibus da Zona Norte de Natal passam por mudanças de linhas a partir desta terça (10); veja





Duas paradas localizadas na Avenida João Medeiros Filho tiveram alteração de linhas anunciada pela Secretaria de Mobilidade Urbana do município.





Foto: Josenilson Rodrigues/STTU/Divulgação









A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal anunciou que paradas de ônibus da Avenida João Medeiros Filhos passarão por modificações a partir desta terça-feira (10).





As mudanças ocorrem na parada Santo Agostinho/N049 - de frente à Clinort e a parada Isabel de Brito Lima/N050 localizada próxima à entrada do Túnel de Igapó.





Passam a parar na parada de Santo Agostinho as linhas:





N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall;

N-07 Alvorada IV/Cidade Jardim, via Av. Boa Sorte;

N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária;

N-26 – Soledade/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha;

N-29 – Nova Natal/Nova Descoberta, via Mirassol;

N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha;

N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha;

N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha;

301 – Parque das Dunas/Mirassol;

310 – Redinha/Mirassol Shopping

312 – Nova Natal/Shopping.





Seguem parando neste ponto: as linhas urbanas N-15, N-27, N-64, O-76, 302, 309 e 311 e as linhas intermunicipais: 120, 160, 163, I e U.





Já na Parada Isabel de Brito Lima, passam a parar no local as linhas:





N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis,

N-27 – Alvorada IV/Ribeira, via Av. deodoro da Fonseca;

N-64 – Nova Natal/Panatis/Ribeira, Via Petrópolis;

0-76 – Felipe Camarão/Parque das Dunas;

302 – Parque das Dunas/Petrópolis;

309/Centro/Alecrim

311 – Nova Natal/Centro/Alecrim.





Seguem parando no local as linhas urbanas N-02, N-07, N-08, N-26, N-29, N-60, N-73 e N-79, 301, 310 e 312 e as linhas intermunicipais 120, 160, 163 e I e U.