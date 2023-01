A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (4) pelo estabelecimento.





Em nota, o maior shopping da capital potiguar considerou que essa é uma prática comumente adotada pelo setor em todo o país, "e que permite garantir a melhor oferta de vagas no empreendimento para uso exclusivo de seus clientes".





De acordo com o G1/RN o shopping também argumentou que foi o último empreendimento de grande porte a realizar a cobrança, e que as tarifas adotadas estão em linha com a média cobrada pelo mercado local.





O shopping foi fundado pelo empresário Nevaldo Rocha, também fundador do grupo Guararapes, dono das lojas Riachuelo. Ele faleceu em 2020.





Veja os valores das tarifas anunciadas pelo estabelecimento:





Automóveis

- Período de 4 horas: R$ 10,00

- Hora adicional: R$ 2,00.

Motocicletas

- Período de 4 horas: R$ 6,00

- Hora adicional: R$ 1,00.





Um comunicado sobre o assunto foi enviado aos lojistas do shopping e informa que a tolerância para não pagamento das taxas será de 20 minutos.





A área do estacionamento do shopping é de 127 mil m² com capacidade de vagas cobertas para 3.660 veículos, distribuídas em seis pisos.