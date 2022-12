Comerciantes e proprietários de imóveis ainda sentem impacto de construção de viaduto estaiado na Avenida Prudente de Morais. Arena das Dunas se consolida como principal praça de eventos de Natal.

Arena das Dunas, em Natal — Foto: Augusto César Gomes

Palco da Copa do Mundo de 2014, a Arena das Dunas mudou a dinâmica de Natal em uma área que é praticamente o coração da cidade – próxima ao Centro Administrativo do governo, e entre as avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais.