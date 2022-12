Imagem: Montagem Notícias do RN (TSE e Agência Brasil)

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal ( STF ) , deu o prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República ( PGR ) se pronunciar sobre um pedido de deputados do PSOL .

Segundo informações do IG, a legenda solicita que o pastor Silas Malafaia e a deputada Carla Zambelli (PL-SP) sejam investigados por supostas falas antidemocráticas.





A PGR deve analisar se é preciso abrir uma investigação formal contra os dois ou se o caso é de arquivamento.





Na acusação, o PSOL alega que Zambelli e Malafaia incitaram as Forças Armadas para um golpe de estado contra posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os deputados da legenda pedem que eles sejam investigados por esses fatos no inquérito das milícias digitais contra a democracia.