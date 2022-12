O RN pede socorro e a sensação de insegurança está aumentando. O Notícias do RN vem trazer mais uma notícia triste para o estado.





Na noite de ontem, terça feira(6), um ataque a tiros em um espetinho no Bairro Planalto 13 de Maio, em Mossoró, deixou um homem morto e uma mulher ferida.





De acordo com informações do Fim da Linha, confirmadas pela polícia, Matheus Carlos da Silva, 24 anos, estava bebendo em uma mesa do estabelecimento comercial, quando foi surpreendida por cerca de 2 homens que já chegaram atirando em sua direção a ele o a atingido com vários tiros de pistolas .40 e 380 que não resistiu e morreu na hora.





Além do jovem, uma mulher que estava no local também foi baleada e socorrida por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto São Manoel e depois de receber os primeiros socorros, foi transferida pelo SAMU, para o Hospital Tarcísio Maia.