O crime aconteceu no final da tarde desta sexta feira 9 de dezembro de 2022 em um bar localizado na Rua Rodrigues Alves no Bairro Santo Antônio. em Mossoró no Rio Grande do Norte.





A vítima foi identificada como Sidney Nogueira de Carvalho, conhecido como “Sid Cabeça” de 37 anos. Ele foi morto com vários tiros de pistola.





Segundo a Polícia Militar, que isolou o local de crime, a vítima bebia no bar quando foi surpreendida pelos atiradores que chegaram e começaram a disparar contra a mesma.





Sidney Nogueira, não teve qualquer chance de defesa e morreu na hora. A equipe pericial recolheu mais de 20 cápsulas de pistolas, que ficaram espalhadas pelo chão.





O delegado de plantão Dr. Renato Oliveira, acompanhou a perícia e disse que a cena era de execução com requintes de crueldade, haja visto que foram multiplos disparos contra a vítima, principalmente na cabeça. No local ninguém quis dar detalhes do crime, no que diz respeito aos modus-operandi.





A Polícia ainda não sabe quantos homens estavam envolvidos na ação criminosa, nem em que tipo de veículos chegaram se de motos ou de carro. Esse já é o 156º Homicidio do ano em Mossoró. A DHPP vai investigar o crime. O corpo foi recolhido após a perícia e encaminhado para exames no IML do ITEP.





Fonte: Fim da Linha