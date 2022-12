Isac Nóbrega/PR





O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta sexta-feira (9), que os seus apoiadores não devem podem esperar o futuro para lamentarem sobre o que poderiam ter feito.





A afirmação foi feita no "cercadinho" do Palácio da Alvorada, logo após a derrota da seleção brasileira para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo.





"Nós não podemos esperar que chegue lá na frente e olhar para trás e pensar no que não fizemos. Nós sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos", ressaltou o atual presidente do país.





O atual chefe do Executivo do país também enfatizou que a principal função dos braisileiros, na atualidade, "não é criticar", mas sim "unir".





"A missão de cada um de nos aqui não é criticar, é unir. Muitas vezes vocês têm informações que não procedem, e pelo cansaço, pela angústia, pelo momento, passam a criticar", pontou Bolsonaro.





Bolsonaro não se pronuncia sobre eleições





Nesta quinta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro (PL) participou da cerimônia de Declaração de Novos Aspirantes na Academia da Força Aérea na cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. Mais uma vez, o presidente chamou atenção por não se pronunciar sobre o resultado das eleições.





Matéria completa no IG