A Polícia Militar registrou na madrigada desta terça feira 06 de dezembro de 2022, um crime de homicídio por disparos de arma de fogo, na cidade de Governador Dix Sept Rosado a 35 Km de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte.



A vítima foi o adolescente Maycon Douglas de 16 anos de idade. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada para atender a ocorrência, criminosos invadiram a casa, e efetuaram vários tiros, ceifando sua vida.



A PM isolou o local até a chegada das equipes da Delegacia de Plantão e do ITEP de Mossoró. Após a realização da perícia, o corpo do jovem foi recolhido e levado para a sede do órgão pericial onde serão realizados os exames de necropsia e em seguida liberado para os familiares.





Até agora não há informação sobre a motivação do crime e a polícia desconhece sua autoria. A Polícia Civil da cidade vai investigar o caso.