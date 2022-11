Chamou a atenção de alguns observadores políticos a ausência do ministro das Comunicações, Fábio Faria, no primeiro pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro após a derrota para Lula, nesta terça-feira (1º/11)

A declaração à imprensa foi dada por Bolsonaro no Palácio da Alvorada e reuniu diversos ministros, além de ex-ministros, aliados e o general Braga Netto, candidato a vice do presidente na eleição.

A ausência de Faria foi notada em razão da sua atuação na campanha. Ele foi um dos protagonistas da denúncia de uma suposta fraude de rádios na veiculação das inserções eleitorais de Bolsonaro.

Após a reação do Judiciário, porém, o ministro submergiu e procurou integrantes do STF para se justificar , como mostrou a coluna. Faria também admitiu publicamente ter se arrependido de ter feito a denúncia.





Segundo interlocutores, Faria não participou do pronunciamento pois viajou para São Paulo nessa segunda-feira (31/10), para passar alguns dias com a família, após ajudar na campanha.