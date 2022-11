Foto: Ayrton Silva/Inter TV Costa Branca



Um veículo que estava estacionado para passar por uma perícia, na frente de delegacia em Mossoró foi alvo de criminosos que incendiaram. Crime aconteceu na madrugada.





De acordo com as informações da Polícia Civil, tudo aconteceu por volta das 4h da manhã. O carro Toyota Corolla, estacionado na frente da delegacia de plantão e havia sido apreendido depois de um confronto acontecido ainda na noite de terça-feira. Segundo informações do G1, os criminosos atiraram várias vezes contra um carro modelo Corolla, mas os ocupantes não ficaram feridos porque o veículo era blindado.