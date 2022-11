Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro (PL), se manifestou, por volta da 0h de hoje, pela primeira vez após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do último domingo (30).

O pronunciamento de Jair Renan veio após postagens de Michelle e de Flávio Bolsonaro.

"O diabo me viu de cabeça baixa e sorriu, mas só até eu dizer amém. Verás que teu filho não foge à luta! Eu carrego Bolsonaro em meu nome!", escreveu ele em um story no Instagram.

Com um post no Instagram, a madrasta de Renan Jair e primeira-dama Michelle rompeu o silêncio da família Bolsonaro após a derrota do marido no segundo turno das eleições. No começo da tarde desta segunda-feira, Michelle compartilhou, no Instagram, um story com um salmo bíblico.

Um trecho do salmo compartilhado por ela diz: "Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre". Evangélica, Michelle foi escalada na campanha do marido para reduzir a resistência do eleitorado feminino e continuar a fidelizar o público evangélico a votar em Bolsonaro. A primeira-dama cumpriu agenda até sábado (29).

O presidente e a primeira-dama viraram pauta por terem supostamente deixado de seguir um ao outro no Instagram. O nome de Michelle ficou no topo dos assuntos mais comentados, instigando internautas a fazerem suposições a respeito do movimento no dia posterior às eleições.

O mais velho entre os filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro, entre os irmãos, a se pronunciar após os resultados das urnas nas redes sociais.

"Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando!", escreveu ele no Twitter.