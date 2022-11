O ministro Alexandre de Moraes e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o desbloqueio de valores do fundo partidário destinados aos partidos republicanos e ao PP.

Na decisão do magistrado, destaca-se que os referidos partidos informaram à corte que reconhecem o resultado das eleições do último dia 30 de outubro que deu vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





De acordo com R7, ambas as siglas destacaram que não participaram e também não concordam com relatório do PL sobre as urnas.





A liberação dos valores que estavam bloqueados poderá ocorrer de maneira imediata.