Foto Agência Brasil





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, disse que a ordem que foi repassada para as forças policiais é de acabar com os bloqueios nas rodovias o quanto antes. “Não tem mais deadline [prazo] para que as obstruções sejam feitas. Tem que abrir e pronto” afirmou o ministro.

Torres autorizou que sejam utilizadas todas as estratégias e mecanismos legais para desobstruir as rodovias. “O Estado terá que usar todos os instrumentos legais para acabar com as obstruções e garantir o direito de ir e vir.”

O ministro da Justiça disse que os protestos não podem prejudicar os cidadãos. “A orientação desde o início sempre foi a de liberar as estradas. Não se pode manifestar causando sofrimento as pessoas.”

Questionado se os bloqueios foram orquestrados ou orgânicos o ministro disse que ainda não tem essa informação, porque as equipes de inteligências da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão trabalhando no apoio ao operacional de desbloqueio das rodovias.

Pela manhã, em publicação no Twitter, Torres, afirmou que a PRF eliminou 544 pontos de bloqueios realizados por manifestantes que protestavam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição presidencial. E reiterou o pedido do presidente Jair Bolsonaro (PL) para que as manifestações não impeçam o direito de ir e vir.