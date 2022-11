Ronaldo Paulo da Rocha, u m militar de 59 anos, sargento da reserva do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, foi morto a tiros na tarde de sábado (12) na região metropolitana de Natal, durante um suposto assalto. Nenhum suspeito foi preso.



Rocha morava no distrito de Canabrava, em Macaíba e estava voltando para casa na tarde de sábado quando, ao passar pelo distrito de Tabatinga, entre Vera Cruz e Macaíba, foi abordado por criminosos armados, que estavam em uma moto e atiraram contra ele várias vezes.

A vítima morreu dentro do próprio carro. Com base nas primeiras informações recebidas sobre o crime, a polícia suspeita de latrocínio - que é o roubo com resultado de morte.