Apesar de gritaram “SOS, Forças Armadas”, manifestantes descontentes com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Eleição 2022 tentam se descolar de pedidos relacionados à intervenção militar e até mesmo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A reportagem observou as diretrizes ao longo do protesto com mais de mil pessoas em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano, em Brasília.

O ato ocorre nesta quarta-feira (2/11), Dia de Finados.

“Sem faixas que digam intervenção militar, nada de golpe, nada de regime. Nós estamos aqui fazendo uma manifestação pacífica”, explicaram aos populares.