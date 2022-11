Emanuel Leite Ribeiro, de 36 anos, foi condenado a 39 anos de prisão por matar a própria mãe, uma idosa, 61. O caso aconteceu no ano de 2018, em Inconfidentes(MG).





De acordo com informações, com base no laudo da perícia o homem esfaqueou a mãe, dona Maria Dalva Leite Ribeiro, com 84 facadas e, pasmem, enquanto ela estava dormindo.





Conforme noticiou O tempo, a maioria dos golpes atingiu as costas e o peito e foi cometido por motivo torpe, com emprego de meio cruel e também com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, conforme informou o MPMG.