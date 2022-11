GRANDE LEILÃO NACIONAL DE IMÓVEIS DA CAIXA





A CAIXA ECNÔMICA FEDERAL por intermédio da Líder Leilões irá leiloar cerca de 300 imóveis espalhados por todo o Brasil.





São imóveis de todos os tipos, de terrenos e imóveis rurais, a apartamentos de luxo e casas de alto padrão.





O Leilão conta com a ferramenta online, ou seja, os lances poderão ser ofertados de modo remoto, facilitando muito a possibilidade de participação independente de onde o arrematante estiver.





A Líder Leilões se destaca em vender o maior percentual de lotes nesse tipo de leilão de imóveis, tanto da caixa como de outros bancos e entregar uma excelente oportunidade para os leitores como você que farão parte do sucesso desse leilão também.





A empresa lança, geralmente, dois leilões onde o 1º leilão fica aberto para lances com data e hora de início e fechamento e tem como lance inicial o valor da avaliação de cada imóvel.





Já no segundo leilão são os lotes remanescentes que normalmente podem ter muitos descontos chegando até 60% e igualmente com data e hora de início e fechamento.





Próximo leilão





Dia 22/11/2022 as 13hs, acontecerá um leilão onde terá como lance inicial o valor da dívida do imóvel.





Os lotes deste leilão em especial estão particularmente muito atrativos para serem arrematados, por isso o RN não pode perder essa oportunidade.

Caso desejem ofertar lance ou ter mais informações entre nos sites da Líder Leilões: www.liderleiloes.com.br e também no site da Caixa Econômica federal: www.caixa.gov.br. Contamos também com a central de atendimento da Líder Leilões que estará com pessoas voltada diretamente para esse leilão nos telefones: 11 4425-2905/4425-5925 ou pelo whatsapp: 1199553-2706.