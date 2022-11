O empresário Osmar Wichoki, 56, morreu após bater o Fiat Cargo Boiadeiro na traseira de uma carreta parada no bloqueio feito por bolsonaristas na BR-364, na região do Trevo do Lagarto, em Várzea Grande (MT), na noite de ontem.

Informações preliminares são de que Osmar não viu o veículo de carga parado por falta de sinalização, batendo de frente com ele.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados quando o empresário estava preso às ferragens, ainda com vida. No entanto, ele teve uma parada cardíaca e não resistiu.

A morte foi constatada ainda no local da colisão.

Chovia no momento do acidente e Osmar estava voltando para casa depois de um dia de trabalho.

No Facebook, a irmã do empresário se posicionou criticamente contra as manifestações. "Por causa desses protestos nojentos que estão acontecendo no país hoje, perdi meu irmão que foi meu pai. Meu irmão. Meu confidente.

Meu herói. Meu orgulho. Meu tudo. Te admiro muito meu mano, saiba onde você estiver que você é e sempre sera o meu mano lindo.

Infelizmente um caminhoneiro irresponsável com as luzes apagadas em um bloqueio, no escuro, sem sinalização nenhuma e debaixo de muita chuva, tirou a vida do meu irmão", publicou Elizete Pinto.