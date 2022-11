Policiais rodoviários federais usaram bombas de efeito moral e spray de pimenta para liberar totalmente a BR-101, em Parnamirim, por volta das 11h50 desta terça (1º). A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos às 23h30 de segunda (31) por pessoas que protestavam contra o resultado das eleições.

A PRF tentou negociar com os manifestantes e deu um prazo de vinte minutos para que eles desocupassem a rodovia federal. O pedido não foi atendido e a Tropa de Choque usou bombas de efeito moral até dispersar todos os manifestantes e liberar a via. De acordo com a PRF, não há mais nenhuma rodovia federal interditada no RN.

O movimento registrado no RN se repete em outros estados do Brasil. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a PRF e as polícias militares dos estados tomassem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente.

G1 RN