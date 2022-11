Quem busca comprara casa própria ou investir em imóveis normalmente vai em busca de um marketplace, no entanto, existe uma maneira legal de conseguir comprar um imóvel com super descontos. Estamos falando de Leilão com imóveis da Caixa Econômica Federal.

Como vocês sabem a Caixa tem muitos imóveis pra vender no RN e por isso muitos ela disponibiliza para Leilões.

O próximo Leilão de Imóveis com lances iniciais com valores apresentando super descontos será na próxima terça-feira (22). São mais de 300 imóveis no Brasil e o RN possui muitas opções.

É uma oportunidade que não pode escapar.

Como Ofertar lances no Leilão? É simples o site responsável é o Líder Leilões que pode conferir clicano no link abaixo:

www.liderleiloes.com.br

Caso desejem ofertar lance ou ter mais informações entre nos sites da Líder Leilões: www.liderleiloes.com.br e também no site da Caixa Econômica federal: www.caixa.gov.br. Contamos também com a central de atendimento da Líder Leilões que estará com pessoas voltada diretamente para esse leilão nos telefones: 11 4425-2905/4425-5925 ou pelo whatsapp: 1199553-2706.