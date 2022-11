Foto: PM/Cedida





Um homem foi morto com um tiro após se envolver em uma discussão com um vizinho por causa de som alto em Mossoró, na região Oeste potiguar. As informações são da Polícia Militar, que foi acionada ao local do crime.





O caso aconteceu por volta das 8h30 na Rua Renê Dantas, no conjunto Odete Rosado. Familiares de Epaminondas da Silva Filho, de 44 anos, disseram aos policiais que ele estaria com um som alto desde a noite da sexta-feira (4), o que teria incomodado o vizinho.





Os dois homens tiveram uma discussão no meio da rua, no entanto, o vizinho de Epaminondas voltou para casa, retornou ao lugar da briga armado, e atirou contra ele. A vítima morreu no local, antes da chegada de socorro médico e suspeito fugiu.