Desde domingo (30), manifestantes bolsonaristas insatisfeitos com a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições começaram a protestar e bloquear as rodovias. Na manhã desta quarta-feira (2), uma cena de protesto chamou atenção: uma mulher bolsonarista apareceu nua segurando a bandeira do Brasil em frente a Basílica Nossa Senhora das Dores, no centro de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul.

A manifestante faz parte do grupo de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) que estavam protestando em frente ao centro histórico da capital gaúcha desde terça-feira (1), e também aos fundos do Quartel-General do Comando Militar do Sul, na Rua Sete de Setembro, em Porto Alegre.

Segundo o GZH, os manifestantes bolsonaristas começaram a fazer vigília desde terça e continuaram durante o feriado, alguns deles passaram a noite pelo local. O objetivo deles é manifestar repúdio ao resultado das eleições e exigir intervenção federal.

Porém, nesse evento, ao contrário do que se esperava, uma mulher ficou totalmente pelada e subiu em um muro levantando uma bandeira do Brasil. A imagem viralizou nas redes sociais e diversos internautas questionaram a atitude da mulher, que ainda não foi identificada. Os bolsonaristas pregam valores tradicionais e ficar nu em público vai contra isso.

“Absurdo: a extrema-direita está protestando assim na Igreja das Dores, em Porto Alegre. Não respeitam a democracia e não respeitam a casa de Deus. Depois vão dizer que defendem a família e os valores cristão…”, escreveu um usuário.

“Família tradicional e dos bons costumes. Igreja das Dores, em Porto Alegre”, ironizou outro.