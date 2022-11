Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento em que o dono de academia e ex-lutador profissional de artes marciais Luis Paulo Lima dos Santos, de 44 anos, sai do apartamento em que morava com a esposa Ellida Tuane Ferreira da Silva Santos, de 26 anos, em São Paulo , levando o corpo dela dentro de um carrinho de compras após matá-la.





Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), Luis Paulo confessou que atirou quatro vezes na esposa e a matou. O corpo de Ellida foi achado na última terça (8) com marcas de tiro e envolto a um saco plástico num córrego na Zona Leste da capital paulista.





De acordo com a polícia, o motivo do crime seria ciúmes, no entanto a investigação apura mais detalhes sobre o crime





"Há indícios de que seria por motivo de ciúmes, mas ainda precisa ser apurado com profundidade", disse o delegado Bruno Cogan.





A polícia afirmou ainda que o crime de feminicídio ocorreu na última sexta-feira (4) dentro da residência onde o casal morava com filho, um bebê de 6 meses.