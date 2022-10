Uma mulher, identificada como Rosângela, de 40 anos, morreu após ser atingida por um tiro durante a festa de comemoração da vitória do presidente eleito, Lula (PT), na Cohabinal, em Parnamirim, na Grande Natal.

Rosângela teria sido atingida em um dos olhos por uma bala perdida. As imagens do local mostram uma confusão generalizada e, logo em seguida, a vítima no chão.

Ferida, a mulher ainda foi levada para o hospital Deoclécio Marques, mas não resistiu. Ainda não se sabe quem poderia ter sido o autor do crime.

96 FM