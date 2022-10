Mossoró, cidade da região Oeste do Rio Grande do Norte, registrou o centésimo trigésimo segundo, homicídio do ano de 2022. O crime aconteceu por volta das 18h20min desta sexta feira 28 de Outubro na localidade denominada de “Beco da Morte, na Favela do Fio.





A vítima foi o preso do semiaberto monitorado por tornozeleira eletrônica, Ivanilson Lucas de Paula, “Medonho”, 34 anos de idade, morador do Parque das Rosas. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e morreu em via pública naquela comunidade.





A Polícia Militar foi acionada e passou a isolar o local do crime, até a chegada da Polícia Civil e do Pessoal da perícia. Até agora não há informações sobre a motivação do crime. A Polícia suspeita de que a morte de “Medonho” tenha relação com disputa de território de tráfico.





Ivanilson Lucas de Paula, respondia na justiça por crimes de roubo (artigo 157) e homicídio (artigo 121). Após os trabalhos periciais realizados no local do crime, o corpo do tornozelado foi recolhido para ser examinado no Instituto de Medicina Legal do ITEP.