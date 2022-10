Sael foi afastado da chefia do Executivo municipal em junho de 2021, há mais de um ano, após a Operação Terceiro Mandamento, deflagrada pelo Ministério Público do RN, que apurava fraudes em contratos da prefeitura.





Em fevereiro deste ano, a Justiça prorrogou o período de afastamento e Sael voltou ao cargo no dia 10 de outubro após nova decisão judicial, da comarca de Areia Branca.





Em nota, o prefeito disse que o protesto foi arquitetado pela oposição e que encara a situação com "a naturalidade do jogo político dos opositores". Ele disse que retornou ao cargo que "o povo me confiou por decisão judicial que reconheceu nosso direito e com o sentimento de recuperar o tempo perdido".





No protesto, moradores da cidade colocaram cartazes em frente à prefeitura e caminharam pelas ruas pedindo o impeachment do prefeito.





Com informações do G1/RN