Crime ocorreu próximo a lixão no bairro Pajuçara. Neemias Ricardo da Silva Soares era 3º sargento da PM e lotado no 16º Batalhão.





Um policial militar foi encontrado morto no banco traseiro de um veículo na Zona Norte de Natal, na noite de sábado (22). A vítima foi identificada como Neemias Ricardo da Silva Soares.





Segundo informações colhidas com a Polícia Militar, Neemias estava com as mãos amarradas e sofreu dois disparos à queima-roupa na região da cabeça.