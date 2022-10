Homem preso é filho da idosa. Policiais civis de Macaíba encontraram a mulher em condições insalubres.





Polícia prende homem por maus-tratos e cárcere privado e resgata idosa na Grande Natal — Foto: Cedida





Policiais civis realizaram na tarde de ontem, terça-feira (4), na Grande Natal, a prisão em flagrante de um homem de 53 anos, pelos crimes de cárcere privado e maus-tratos praticados contra a própria mãe, uma idosa de 77 anos. A prisão ocorreu no bairro de Bela Vista, no município de Macaíba.





De acordo com a Polícia Civil, denúncias anônimas e relatórios com relatórios do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) apontavam que a vítima vivia confinada em um pequeno quarto, sem qualquer ventilação natural, iluminação e energia elétrica, dormindo em um colchonete de borracha e sendo forçada a se alimentar com as mãos.