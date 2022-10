A Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), por meio da 72ª Delegacia de Polícia (DP de Campo Grande), deflagrou, nesta quarta-feira (26), a Operação “Volantis”, com o objetivo de combater o crime de roubo em residências naquele município.





Ao longo das diligências, foram cumpridos 09 mandados de busca e apreensão. O resultado da operação será divulgado no decorrer do dia.





Com informações do Blog do Jair Sampaio