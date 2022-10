Ontem o Notícias do RN noticiou o caso que aconteceu na noite de domingo (23) em Macaíba, na Grande Natal quando pelo menos duas pessoas ficaram feridas após um tiroteio em evento de apoio a LULA com presença da Governadora.

do Rio Grande do Norte após

em Macaíba, na Grande Natal, com a presença da governadora Fátima Bezerra,





"Não teve motivação política", disse o delegado Cidórgeton Pinheiro, da delegacia de Macaíba, após o início das investigações. De acordo com ele, um homem estava sendo perseguido pelo autor dos tiros e entrou na multidão para tentar escapar do criminoso.





"Nós corroboramos o entendimento de que não há nenhum cunho político naquela atuação no evento que ocorreu em Macaíba. Houve uma tentativa de homicídio, de execução a uma vítima, praticado por um suspeito, e essa vítima, pra se desvencilhar dessa agressão, utilizou aquele aglomerado de pessoas pra tentar burlar a ação do suspeito. Foi alcançado isso, ela conseguiu se esconder em meio à multidão, mas causou aquele grande tumulto no local", disse o delegado.





Apesar da tentativa de fuga, o homem de 23 anos foi atingido por três tiros: dois no tórax e um na perna. Ele está internado com quadro de saúde estável no Hospital Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim, na região metropolitana, onde passou por cirurgia.





Outra vítima ferida foi uma mulher de 48 anos, atingida por estilhaços. Ela passou por atendimento médico e passa bem.





