Uma ação realizada nesta semana pela Neoenergia Cosern e pela Polícia Militar desarticulou um esquema especializado em fraudar medidores de energia elétrica nas zonas Norte e Oeste de Natal . Um homem chegou a ser preso em casa nesta terça-feira (25), no bairro de Felipe Camarão, na Zona Oeste.





O suspeito de 50 anos é suspeito de liderar um esquema de fraudes na rede de energia na capital. Ele foi preso em flagrante por ter na sua residência uma ligação clandestina de energia instalada em um medidor roubado. Ele deverá responder pelo crime de furto de energia, popularmente conhecido como "gato", e receptação de material roubado. Atualmente o suspeito está preso à disposição da Justiça.





No mesmo dia, equipes técnicas da distribuidora, com apoio da Polícia Militar, identificaram e desativaram um "gato" de energia em uma padaria do Conjunto Parque dos Coqueiros, Zona Norte da capital. O proprietário foi conduzido para prestar depoimento na 9ª Delegacia de Polícia Civil.





Segundo a concessionária de energia potiguar, os detidos vinham sendo monitorados há algumas semanas. De janeiro até agora, quatro pessoas foram presas pela polícia em todo o Rio Grande do Norte furtando energia elétrica.





O "gato" de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal e a pena para o responsável pela irregularidade (fraude, furto ou adulteração de medidor) pode chegar a oito anos de reclusão. Além de crime, a Neoenergia Cosern alerta que o "gato" representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo. A ligação clandestina também provoca perturbações no fornecimento de energia da região e pode causar a queima de eletrodomésticos.





Por G1/RN