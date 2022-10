Acidente ocorreu por volta das 10h deste domingo (23), no município de Itaú, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.





Um homem morreu na manhã deste domingo (23) em um acidente registrado no km 134 da BR-405, no município de Itaú, no Oeste do Rio Grande do Norte.





A vítima conduzia uma motocicleta que colidiu de frente com um carro modelo Fiat Siena. O acidente ocorreu por volta das 10h.





Motocicleta ficou neste estado após colisão na BR-405 — Foto: Cedida





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto morreu no local, antes da chegada do socorro. O nome da vítima não havia sido informado pela PRF até a publicação desta matéria.





O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados e estiveram no local do acidente, assim como o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e a Polícia Civil.





Com informações do G1/RN