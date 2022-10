O ministro Alexandre de Moraes (foto), presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou ter “absoluta” certeza de que os brasileiros respeitarão o resultado das eleições neste domingo.

“Temos todos absoluta certeza de que domingo será um dia de festa, da festa da democracia, da festa da escolha popular, do respeito à escolha popular. Tenho certeza de que todos os 156 milhões de brasileiros após a proclamação do resultado, 156 milhões de brasileiros respeitarão o resultado das eleições”, disse durante a última sessão do plenário da Corte Eleitoral, nesta sexta-feira (28).

Durante a sessão, Moraes também convocou os eleitores a comparecerem às urnas.