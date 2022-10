O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou hoje pela manhã em São Bernardo do Campo (SP), na região metropolitana de São Paulo. Ele chegou à Escola Estadual Dr. Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, por volta das 9h acompanhado do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice.

O ex-ministro Fernando Haddad (PT), candidato ao governo de São Paulo, a esposa Janja da Silva e os deputados eleitos Marina Silva (Rede-SP), Guilherme Boulos (PSOL-SP) e André Janones (AV-MG) também acompanharam o petista. Este é o mesmo local em que Lula vota desde 1989, primeira eleição direta desde a ditadura militar.

Na saída da seção eleitoral, Lula falou com os jornalistas e comentou sobre a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP), ue ontem apontou uma arma para um homem negro no Jardins, bairro nobre de São Paulo. Lula afirmou que a cena é grotesca. "É o Brasil que não queremos".