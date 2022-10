Longas filas voltaram a se formar nesta manhã em diversos consulados do Brasil no mundo, diante de uma participação recorde de brasileiros que vivem no exterior votando para o segundo turno das eleições presidenciais.

Na Ásia e Oceania, os primeiros resultados confirmaram as tendência no primeiro turno.

Na Coreia do Sul, Luiz Inácio Lula da Silva venceu com 126 votos, contra 70 para o presidente Jair Bolsonaro.

Na Austrália, os dados apontam 2970 votos para Lula, contra 1688 para Bolsonaro.

No consulado brasileiro em Sidney, por exemplo, Lula ficou com 61% dos votos.

Na Nova Zelândia, Lula também venceu, com 353 votos. Bolsonaro ficou com 132.

Bolsonaro, porém, venceu no Japão. Em Nagoya, o presidente ficou com 84% dos votos, cerca de 3,4 mil. Em Cingapura, Bolsonaro também venceu com 230 votos, contra 123 para Lula.

Já na Indonésia, o presidente venceu com 32 votos, contra 15 para o candidato do PT. No primeiro turno, Lula somou 138 mil votos no exterior, o que representava 47% de apoio. Bolsonaro ficou com 41%, com 122 mil votos.

A eleição no exterior, em 2022, entra para a história como o processo com a maior participação de brasileiros desde que o pleito passou a ser organizado para os nacionais pelo mundo. Estão inscritos quase 700 mil brasileiros para votar, o dobro do volume registrado em 2014.

Em locais como Lisboa, eleitores chegaram ainda no final da madrugada para fazer filas.

Em Paris, ainda estava escuro quando os primeiros brasileiros começaram a formar filas para votar.