Está desaparecido há mais de 24 horas o jovem paratleta Aristóteles, de 23 anos. Ele saiu de casa no último sábado para uma festa com Zé Cantor no Clube ASSEC, zona leste da cidade, não mais retornando para casa.





O rapaz dirigia seu carro, um Fiat Mob, cor prata, quando saiu de casa. Sem dar notícias, a família procurou a delegacia e prestou queixa. Até a conclusão dessa matéria não havia notícias do jovem. Aristóteles é funcionário na Secretaria de Infraestrutura.





Via de protocolo, a polícia só considera desaparecimento após 48 horas.





Com informações do Jair Sampaio